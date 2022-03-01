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Bingöl’de koruma altında olan vaşak görüntülendi
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.
Çevre 01.03.2022, 11:05
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.
Yedisu ilçesindeki Perisu Çayı kenarında gezen bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan vaşak görüntüledi. Çay kenarındaki karla kaplı arazide dolanan vaşak, kısa bir süre hızla koşarak gözden kayboldu.
Hayvanın o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.