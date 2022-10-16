Bingöl’de koruma altında bulunan porsuklar görüntülendi

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi’nde koruma altında bulunan porsuklar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Genç ilçesine bağlı bir köyde vatandaş doğada gezinirken, çalıların arasından sesler geldiğini fark etti. Daha sonra porsukları gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülenen porsuklar, daha sonra gözden kayboldu. Porsukların, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi’nde koruma altında olduğu öğrenildi.