Bingöl’de kedi, köpek ve gelinciklerin takibi yapılacak

Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Elazığ Veteriner Hekimler Odası arasında imzalanan protokol ile kedi, köpek ve gelinciklerin takibi yapılacak.

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Elazığ Veteriner Hekimler Odası arasında kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması amacıyla Yetki Devri Protokolü imzalandı.

Protokolü İl Müdürü Burhan Bahadır ve Elazığ Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazım Bulut imzaladı.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Protokol kapsamında il, ilçe tarım ve orman müdürlükleri ve kentteki klinik hizmeti veren serbest veteriner hekimler tarafından sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip uygulanarak akabinde pasaport düzenlenecektir. Aynı zamanda Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu Petvet veri tabanlı elektronik kayıt sistemi ile ilgili Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce Serbest Veteriner Hekimlere bilgilendirme toplantısı yapılarak tüm sahipli kedi köpekler veri tabanına kaydedilmesi sağlanarak; başta kuduz hastalığı olmak üzere zoonoz kaynaklı (hayvandan insana geçen) hastalıkların kontrol altına alınması ve hayvanlarımızın aşı takibi, sahip değişiklikleri ve cerrahi müdahalelerinin kontrolü sağlanacaktır” denildi.