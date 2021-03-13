Bingöl’de karla mücadele, tipi nedeniyle kapanan yollar açıldı

Bingöl’de kar ve tipi nedeniyle kapanan 54 köy yolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla açılırken, yüksek rakımlı ilçelerin kırsal bölgeleri ile mezralarda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin, uyarısını yaptığı kar yağışı ve tipi dün Bingöl’de gün boyu etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 54 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle tipinin yoğun olduğu Karlıova ilçesinde ise zaman zaman hayat durma noktasına geldi. Karlıova’nın mahallerinde belediye , köy yolların da ise Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipler çalışma yaptı. Gün boyu devam eden çalışmalar sonrasında tüm köy yolları açıldı. Tipiyle kapanan mezra ve kırsal bölgelerdeki yol açma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Ayrıca dün tüm araçlara kapatılan Bingöl-Erzurum karayolunun da ulaşıma açıldığı aktarıldı.

Meteoroloji ayrıca kentin yüksek rakımlı bölgeleri için çığ riskine karşı uyarıda bulundu.