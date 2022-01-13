Bingöl’de karayolları ekipleri gece gündüz demeden karla mücadelesi sürüyor

Bingöl-Karlıova karayolunda etkili olan kar nedeniyle, karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da etkili olan kar nedeniyle Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın akmaması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Karayollarına ait 3 ataşmanlı kamyon, 2 greyder, 1 kepçe ve 1 ön bıçaklı kamyon kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde titizlikle çalışıyor.

Ekipler, özellikle Karlıova- Erzurum karayolunu kullanacak sürücüleri, buzlanmaya karşı dikkatli olması konusunda uyardı.