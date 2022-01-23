Bingöl’de kapalı olan 21 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Bingöl’de kar nedeniyle kapanan 21 köyün yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle kapalı bulunan 21 köy yolunda çalışma yapan ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir emek harcıyor.