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Bingöl’de jandarma şehitler anısına fidan dikti
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehitler anısına kışla içinde fidan dikimi gerçekleştirdi.
Çevre 19.04.2022, 11:37
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehitler anısına kışla içinde fidan dikimi gerçekleştirdi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme İl Müdürlüğü, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığı personeli, etkinlik çerçevesinde kışla içine şehitler anısına fidan dikimi yaptı.
Etkinlik, fidanlara verilen can suyunun ardından sona erdi.