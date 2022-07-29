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Bingöl’de IUCN’nin ’kırmızı’ listesinde bulunan Arap tavşanı görüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Bingöl’de görüldü.

Çevre 29.07.2022, 10:21
Bingöl’de IUCN’nin ’kırmızı’ listesinde bulunan Arap tavşanı görüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Bingöl’de görüldü.

Genç ilçesine bağlı Özkaya mezrasındaki bir vatandaş, toprak alanda zıplayan bir şey görünce fotoğrafını çekti. Ne olduğunu bir türlü anlayamadığı hayvanı inceleyince, fotoğrafladığı türün nesli tükenme tehlikesi altında olan IUCN tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı olduğunu tespit etti. Arap tavşanı bir süre sonra gözden kayboldu.

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