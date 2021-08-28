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Bingöl’de iş yerine giren yılan paniğe neden oldu

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir iş yerine giren yılanı, paniğe neden oldu. Yılan, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Çevre 28.08.2021, 11:56
Bingöl’de iş yerine giren yılan paniğe neden oldu

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir iş yerine giren yılanı, paniğe neden oldu. Yılan, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Bingöl’ün Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir çay bahçesinin mutfak bölümüne yılan girdi. Yılanı fark eden işletme sahipleri, uzun uğraşlar vermelerine rağmen yılanı çıkaramadı. İş yeri sahipleri durumu Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkardıktan sonra doğaya saldı. İş yeri sahipleri yılanı çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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