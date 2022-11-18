Bingöl’de ’İlk Evim İlk İş Yerim’ projesinde kuralar çekildi, ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı

Bingöl’de ’İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde, merkez ve ilçelerde yapılması planlanan bin adet sosyal konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ’İlk Evim İlk İş Yerim’ projesinin kura çekimleri, belirlenen illerde devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle hayata geçirilen projenin kura çekimleri, Karşıyaka Mahallesi kapalı spor salonunda noter huzurunda gerçekleşti. Bingöl merkez ve ilçelerinde yapılması planlanan bin adet sosyal konutun kura çekimini, başvuruda bulunan yüzlerce vatandaş da takip etti. Kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Öte yandan sosyal konut için 9 bin 959 kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Bugünün heyecanlı bir gün olduğunu belirten Vali Kadir Ekinci, “Bugün bizim için heyecanlı bir gün. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bingöl’ümüzde de ‘İlk Evim İlk İşyerim’ projesi çerçevesinde konutlarımızın kura törenini gerçekleştirdik. Bingöl’e toplamda bin kontenjan ayrılmıştı. İl merkezimizde 500, Solhan’da 200, Genç ilçemizde 150, Sancak beldemizde 100 ve Adaklı ilçemizde 50 konut olmak üzere dağılımı gerçekleşmiş oldu. Şehit ailelerimize, gazilerimize, engelli vatandaşlarımıza ve emeklilerimize öncelik ayrılan bu projenin ilimiz, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Allah nasip etti, evimiz çıktı"

Yıllardır kirada oturduğunu dile getiren terörle mücadele gazisi İdris Tuğunmuş, “Bugüne kadar evim yoktu, kiradaydım. Terörle mücadele gazisiyim. Şehit ve gazi ailelerine ayrılmış olan kontenjandan Allah nasip etti, evimiz çıktı. Rabbim olmayanlara da nasip etsin inşallah. Bu işe vesile olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok büyük bir proje ve herkese umut oldu. Bizler de çok sevinçliyiz, Allah herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar hep kiradaydık, cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Kuradaki talihlilerden biri olan vatandaşlardan Arzu Akyüz ise “Bugün TOKİ kuraları çekildi. Bugüne kadar hep kiradaydık, cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Onun sayesinde ilk evimize kavuşmuş olduk. Çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin. Ben talihlilerden birisiyim, herkese çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.