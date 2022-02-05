Bingöl’de gönüllüler doğaya yem bıraktı

Bingöl’de gönüllü gençler, hem sokak hayvanları hem yaban hayatı için doğaya yem bıraktı.

Bingöl Gençlik Merkezi bünyesinde çalışan gençlik liderleri ve gönüllüler, yemleme çalışması yaptı. Karlı ortamda hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çekmesi nedeniyle çalışma yapan gönüllüler, kent merkezine kedi ve köpekler için mama bıraktı. Gönüllüler, ayrıca esnaflardan aldıkları et parçalarını yaban hayatı için kırsal alanlarda belirli noktalara bıraktı.

Gençlik lideri Osman Aslan, kış ayları boyunca çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.