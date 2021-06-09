banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt!
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...
Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...

Bingöl’de fırtına atölyenin çatısını uçurdu

Bingöl’de etkili olan fırtına nedeniyle bir atölyenin çatısı uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevre 09.06.2021, 21:26
Bingöl’de fırtına atölyenin çatısını uçurdu

Bingöl’de etkili olan fırtına nedeniyle bir atölyenin çatısı uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından kuvvetli rüzgar ve fırtına Bingöl’de etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle merkeze bağlı Simani Mahallesi Sanayi Bölgesindeki bir tekstil atölyesinin çatısı uçtu. O anlar atölyenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. O sırada işçileri almaya gelen bir minibüs fırtına ile uçan çatıdan son anda kaçtı.

İş yerinde maddi hasar oluşurken herhangi bir başka olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
açık