Bingöl’de fırtına atölyenin çatısını uçurdu

Bingöl’de etkili olan fırtına nedeniyle bir atölyenin çatısı uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından kuvvetli rüzgar ve fırtına Bingöl’de etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle merkeze bağlı Simani Mahallesi Sanayi Bölgesindeki bir tekstil atölyesinin çatısı uçtu. O anlar atölyenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. O sırada işçileri almaya gelen bir minibüs fırtına ile uçan çatıdan son anda kaçtı.

İş yerinde maddi hasar oluşurken herhangi bir başka olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.