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Bingöl’de domuz sürüsü dron ile görüntülendi
BİNGÖL’DE KIRSAL ALANDA İLERLEYEN KALABALIK DOMUZ SÜRÜSÜ, DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ.
Çevre 04.04.2023, 13:45
Bingöl’de kırsal alanda ilerleyen domuz sürüsü, dron ile görüntülendi.
Bingöl’de doğa fotoğrafçısı Kenan Nihat Elçi, merkeze bağlı kırsal alanda domuz sürüsüne geldi. O anları dron ile görüntüleyen Elçi, ilk defa böyle kalabalık bir sürü ile karşılaştığını aktardı.
Dron ile görüntülenen sürü, dağın yamacına doğru hızla ilerledikten sonra gözden kayboldu.