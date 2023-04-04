Bingöl’de domuz sürüsü dron ile görüntülendi

Bingöl’de kırsal alanda ilerleyen domuz sürüsü, dron ile görüntülendi.

Bingöl’de doğa fotoğrafçısı Kenan Nihat Elçi, merkeze bağlı kırsal alanda domuz sürüsüne geldi. O anları dron ile görüntüleyen Elçi, ilk defa böyle kalabalık bir sürü ile karşılaştığını aktardı.

Dron ile görüntülenen sürü, dağın yamacına doğru hızla ilerledikten sonra gözden kayboldu.