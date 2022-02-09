Bingöl’de buz sarkıtları temizleniyor

Bingöl’de çatılarda oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtları belediye ekiplerince temizleniyor.

Bingöl merkezde kar yağışı ve soğuk havayla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike arz ediyor. Vatandaşların talepleri üzerine kent merkezinde çalışma yapan belediye ekipleri, itfaiye aracıyla çatılardaki buz sarkıtları titiz bir şekilde temizliyor.

Belediye, vatandaşların bina altlarından geçerken de dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.