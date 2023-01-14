Bingöl’de beklenen kar yine yağmadı

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Bingöl’de yine etkili olmadı. Gece 04.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kısa sürede kaldırım ve araba camlarını beyazlatırken bir süre sonra etkisini kaybetti.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Bingöl’ü esir alan kar, bu yıl ocak ayının ortasında olmasına rağmen yağmadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından, Bingöl’ün birçok bölgesinde gece 04.00’da kar yağışı başladı. Kar kısa sürede cadde, kaldırım, park ve araba camlarını beyaza bürürken bir süre sonra etkisini kaybetti. Yaklaşık 30 dakika yağan kar sonrası hava açılarak kar yağışı durdu.