Son Dakika
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl: "(Saldırıya uğrayan doktor) Bunların peşini bırakmamamız ve mücadele etmemiz lazım"
MHP’li Kalyoncu: “Sizin fikriniz, zikriniz bu kadar karışıkken fikirlerinizi hanginizin sözleri yansıtmaktadır?”
Bingöl’de 3 noktada çığ düştü
Bingöl’de Karlıova-Yedisu ilçeleri arasındaki 3 farklı noktada çığ düştü, yolu trafiğe açmak için çalışma başlatıldı.
Çevre 23.02.2022, 16:48
Bingöl’de Karlıova-Yedisu ilçeleri arasındaki 3 farklı noktada çığ düştü, yolu trafiğe açmak için çalışma başlatıldı.
Çığ, Karlıova-Yedisu ilçeleri arasındaki Kaynarpınar köyü mevkiinde düştü. 3 farklı noktada çığ düştüğünün tespit edilmesinin ardından bölgeye Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.
Yol geçici süreliğine araç trafiğine kapatılırken, ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.