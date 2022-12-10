Bingöl’de 3 metrelik köpek balığı ilgi odağı oldu

Bingöl’de bir balıkçı tarafından getirilen 3 metre 20 santim ve 200 kilogram ağırlığındaki köpek balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar satın almaktan çok fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturdu.

Bingöl merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi İnönü Caddesi’nde uzun yıllardır balıkçık yapan Ahmet Bürkek, tezgahına getirttiği köpek balığı ile vatandaşların dikkatini çekti. 3 metre 20 santim ve 200 kilogram ağırlığında olan köpek balığını gören vatandaşlar, fotoğraf çektirmeden geçemedi.

Balığın kilosunun 100 TL’den satılacağını aktaran balıkçı Ahmet Bürkek, “Çeşit çeşit balıklar getirdik, insanlarımız görsün bilsin diye. Bugün de yine 3 metre 20 santim boyunda bir köpek balığımız var getirdik. Yaklaşık 200 kilo ağırlığında. İnsanlar meraklarını da gideriyor, fotoğraf çekiyor. Bir saat içinde onlarca insan fotoğraf çekti ve çekmeye devam ediyorlar. Bu balık şimdi 3 metre 20 santim boyunda, 200 kilogram ağırlığında. Belirli süre sonra parçalayıp satışını yapmaya başlayacağız ve kilosunu 100 TL’den satmayı düşünüyorum. Buradaki amaç ticari kardan ziyade insanlarımız merakını da gidermek. Daha büyüklerini de getireceğiz inşallah” dedi.

İlk defa Bingöl’de böyle bir balık gördüğünü aktaran vatandaşlardan Muhittin Ağırbaş ise “Ahmet Bürkek kardeşimiz, bugün Bingöl’e 3 metre 20 santim civarında bir köpek balığı getirdi. Bingöl’e ilk kez getirilen böyle bir balığın halk tarafından ilgiyle takip ediliyor. Henüz cesaret edip alan yok ama alan olacaktır” şeklinde konuştu.