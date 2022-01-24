Bingöl’de 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından bölge genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı şehri tamamen kaplarken, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi aştı. Bingöl Belediyesi ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, esnaf da iş yerlerinin önünü kürek yardımıyla temizledi. Kar yağışıyla şehir merkezi tamamen beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı.

Öte yandan kar nedeniyle kapanan 281 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara aralıksız devam ettiği öğrenildi.