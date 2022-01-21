Bingöl’de 159 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl’de kar nedeniyle kapanan 159 köy yolu ulaşıma açıldı, kapalı bulunan diğer köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl’de birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması yoğun bir mesai harcadı. Kapanan 281 köy yolundan 159’unun ulaşıma açıldığı öğrenilirken, 122 köy yolunda çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğü belirtildi.