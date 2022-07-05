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Bingöl’de 1,5 metrelik yılanların dansı görüntülendi
Bingöl’de yaklaşık 1,5 metrelik iki siyah yılanın dansı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevre 05.07.2022, 12:09
Bingöl’de yaklaşık 1,5 metrelik iki siyah yılanın dansı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bingöl merkeze bağlı kırsalda doğaya çıkan bir vatandaş, yaklaşık 1,5 metrelik siyah renkte olan iki yılanla karşılaştı. Yılanların birbirine sarılı şekilde ilerlediğini gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, bir süre dans ettikten sonra otluk alanda gözden kayboldu.
O anları görüntüleyen vatandaş, havaların ısınmasıyla benzer görüntülerin bölgede arttığını söyledi.