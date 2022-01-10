Bingöl’de 103 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Yer yer kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı kent beyaza büründü. Kar yağışıyla beraber Çapakçur Köprüsü’nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi sıfırın altına inerken, araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

103 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi’nden alınan bilgilere göre, kar yağışının ardından 103 köy yolunun ulaşama kapandığı öğrenildi. Kapalı olan köy yollarında çalışmaların devam ettiği kaydedilirken, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. Bingöl Belediyesi ekipleri de ana cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan Bingöl Valiliği, merkez ve 7 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini duyurmuştu.