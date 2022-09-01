Bingöl Havalimanında Ağustos ayında 14 bin 761 yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanının ağustos ayında 14 bin 761 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanının 2022 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Bingöl Havalimanında ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 14 bin 761 olurken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 108’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 155 ton olurken 8 aylık dönemde ise Bingöl Havalimanında yolcu trafiği 92 bin 490, uçak trafiği 718, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 818 ton olarak gerçekleşti.