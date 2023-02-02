Bingöl-Erzurum karayolu araç trafiğine kapatıldı

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeni ile Bingöl Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl Erzurum karayolu araç trafiğine kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, ’’Bingöl-Erzurum devlet yolunun 29-49 ile 0-39 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 12.45 itibariyle araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.