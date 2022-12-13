Bingöl-Elazığ kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi sıfıra kadar düştü

Bingöl-Elazığ kara yolu 30’uncu kilometresi Kuruca mevkiinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra düştü.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Bingöl’de sis ve pus etkili oldu. Sis nedeniyle Bingöl - Elazığ kara yolu 30’uncu kilometresi Kuruca mevkiinde görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düşerken, araçlar sis arasında kayboldu.

Yoğun sis nedeniyle trafikte seyreden sürücüler hızlarını düşürerek yavaş ilerledi.