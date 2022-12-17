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Bingöl- Diyarbakır yolunda yoğun sis etkili oldu
Bingöl-Diyarbakır kara yolunda yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 2 metrenin altına düştü.
Çevre 17.12.2022, 11:13
Bingöl-Diyarbakır kara yolunda yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 2 metrenin altına düştü.
Bingöl’de hava sıcaklığı 8 derecede olurken, Genç ilçesi ile Servi bölgesinde yoğun sis etkili oldu. Yer yer görüş mesafesi 2 metrenin altına düşerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Sisin Bingöl-Diyarbakır kara yolunun neredeyse tamamında etkili olduğu görüldü.