Bin 800 rakımlı bölgede karla mücadele sürüyor

Bingöl’de İl Özel İdare ekipleri, yoğun sis ve kar yağışına rağmen bin 800 rakımda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı köylerde, Bingöl Valiliği İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Merkeze yaklaşık 35 kilometre mesafede olan ve bin 800 rakımda bulunan Ortaçanak köyü ile mezralarında çalışma yapan ekipler, yoğun sis altında karla mücadeleyi sürdürüyor. Yer yer kar kalınlığının 1 buçuk metreyi aştığı bölgede her türlü riske rağmen çalışan İl Özel İdaresi 11 ekip, 19 greyder, 3 kar küreme, 2 kar savurma ve 15 loder ile köy yollarında ulaşımın akmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Ekiplerin sise rağmen gelip yolu açtığını belirten Mehmet Koca, "Devletimizden Allah razı olsun. İl Özel İdare ekipleri sürekli gelip, yollarımızı açıyorlar. Kar demeden, kış demeden, yağmur demeden, sis demeden. Hastamız olduğu zaman sürekli yollarımız açılıyor. Memnunuz, teşekkür ederim ekiplere” diye konuştu.