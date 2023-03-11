Bin 650 yılında yapılan Taşhan Çarşısı depremde zarar görmedi

Kahramanmaraş’ın en eski ve tarihi yapılarından biri olan Tarihi Taşhan Çarşısı, yaşanan depremlerde herhangi bir zarar almadı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem, bir çok ilde binlerce can kaybı ve yıkıma neden oldu. Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta da binlerce bina ve tarihi yapı zarar gördü. Kentin tarihi yapıları arasında yer alan ve 1650’li yıllarda Hatipzadelerden Mehmet Efendi, Kalender Çelebi ve Ahmet Çelebi tarafından inşa ettirilen kare avlu çevresinde iki katlı yapı olan Tarihi Taşhan Çarşısı, iki büyük depremde herhangi bir zarar almadı.

Kapalı Çarşının doğu tarafında yer alan, önceleri ’yolcu hanı’ olarak tesisi edilen yapıda halen geleneksel işler yapan zanaatkarlar, yavaş yavaş iş yerlerini de açmaya başladı.

Taşhan’da uzun süredir esnaflık yapan Hasan Gündoğdu, “Babamızın girdiği bu çarşıda 1961 yılından bu yana buradayız. Ben de ilkokuldan bu yana bu çarşıdayım. Kapalı çarşımız aşağı yukarı 700-800 yıllık bir geçmişi var ve bu çarşımızda çökme falan yok. Bunun akabinde hemen bitişiğinde Tarihi Taşhan Çarşımız var. Burada çivi dahi düşmemiştir ve çarşımız sapasağlam ayakta duruyor. Kahramanmaraş’ta yeni yapılan binalar, restore edilen binalarda hep çökmeler oldu, hasarlar aldı. Bu çarşısının geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen çarşımız halen ayakta. Esnaflarımız burada iş yerlerini gönül rahatlığı ile açabilir. Bir an önce gelmelerini de istiyoruz. Deprem sonrası giyecek sıkıntısı çeken insanlarımız var, onun için en kısa sürede sağlam olan iş yerlerinin açılmasını istiyoruz” dedi.