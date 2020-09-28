banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Piyasaların yönü
Piyasaların yönü
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
İstanbul’da palamut bayramı
İstanbul’da palamut bayramı

Bilim insanları bu meyve karşısında şaşkın

ADIYAMAN’DA HERHANGİ BİR AŞILAMA OLMADAN ŞEFTALİ AĞACININ AYNI DALINDA Kİ SÜRGÜNDE ŞEFTALİ İLE ELMA YETİŞTİ. BİLİM İNSANLARI BU DURUMU ‘MUTASYON’ OLARAK DEĞERLENDİRİYOR.

Çevre 28.09.2020, 09:15
Bilim insanları bu meyve karşısında şaşkın

Adıyaman’da herhangi bir aşılama olmadan şeftali ağacının aynı dalındaki sürgünde şeftali ile elma yetişti. Bilim insanları bu durumu ‘mutasyon’ olarak değerlendiriyor.

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde Mahmut Toprak’a ait bahçede inanılması güç bir tabiat olayı yaşandı. Herhangi bir aşılama olmadan, şeftali ağacında elma ve şeftali aynı sürgünde aynı anda yetişti. Şeftali ağacında aşılama olmadan elma yetişmesi bilim insanlarını da şaşırttı. Doğal olarak gelişen bu durum görenleri hayrete düşürdü. Aynı dal üzerinde aynı zamanda yetişen elma ve şeftaliye ise sahibi gözü gibi bakıyor.

Ortaya çıkan bu durumu “Allah’ın hikmeti” olarak değerlendiren Mahmut Toprak, “Bahçemizde her türlü meyve var. Şeftali toplarken elma ve şeftaliyi fark ettim. Şeftali ağacında bir şeftali bir de elma var. Çiçek zamanı tozlanma mı olmuş ne olmuş bilmiyorum. Bu da Allah’ın bir hikmetidir” dedi.

Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Uzmanı Gani Bereket, bu durumun alışılagelmiş bir durum olmadığın belirterek, ”Hem şeftali hem elma Rosaceae (gülgiller) familyasından. Ancak türler farklı olduğu için aynı anda aynı dalda aynı sürgünde farklı meyvelerin bir arada oluşması bu türler açısından çok ilginç ve çok enteresandır. Bu meyvelerin görsellerini Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümündeki hocalarımıza gönderdik. Onlarında yorumlarını aldık. Büyük bir ihtimalle bir mutasyon görülüyor. Zaman zaman sert kabuklularda, sert çekirdeklilerde ve yumuşak çekirdeklilerin birbirleriyle aynı ağaçta görüntülerini görebiliyoruz. Bunlar tabiatta görebildiğimiz şeyler. Ancak farklı türlerin aynı sürgün üzerinde aynı ağaç üzerinde görülmesi çok alışılagelmiş bir şey değil. Ben ilk defa görüyorum. Hocalarımız da bunun mutasyon olabileceği görüşündeler” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0