Bilim dünyası Türk somonu çalıştayında buluştu

Sinop’ta düzenlenen ‘1. Türk Somonu Çalıştayı’ bilim dünyasından 80 akademisyen ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Çalıştayda Türk somonunda daha büyük üretimde karşılaşılacak sorunlar, ihracat ve işleme konuları ele alınacak.

Sinop Üniversitesi (SNÜ) ile Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği tarafından 4-6 Ekim tarihleri arasında Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde çalıştay düzenlendi. 80 bilim insanı ve su ürünleri sektör temsilcilerinin bir araya geldiği çalıştayda Türkiye’nin ekonomisine büyük katkı sağlayan yerli üretim Türk somonunun geçmişi ve geleceği ele alındı.

Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak, Sinop’ta yapılan çalıştayın Türkiye’de su ürünleri sektörü açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydetti. Parlak, “Bu çalıştay için 80’e yakın bilim insanının oluşturduğu bir gruptan 10 komisyon çıkmış, 10 tane rapor hazırlanmış ve bu raporlar görüşülecektir. Raporlarda Türk somonunun daha büyük üretimler yaparken ne gibi sorunlarla karşılaşacağı, üretim, ihracat ve işleme konuları tartışılacak. Türk somonu yavru ve yumurta sorunları tartışılacak. Daha çok yetiştirmek istediğimiz yumurta ve damızlık sorunları burada bakanlık yetkililerine iletilecek. Kapalı sistemlerde ileri arıtma sistemleri kullanarak sıfır atıkla bir uygulama yapmak istiyoruz ve buna da Sinop’ta başlamak istiyoruz. Nitekim şu anda Sinop’ta 3 müracaat var ve kapalı sistemlerde 12 ay yetiştireceğimiz balıkları yine kasım ve mayıs ayı arasında denizde büyüteceğiz. 3,5 kilonun üzerinde yetiştirip hem yurt dışına satacağız, hem üretim hem ihracat hem de istihdam meydana getireceğiz” diye konuştu.

Çalıştayın iki gün boyunca süreceğini dile getiren Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, “Türk somonu gerek Türkiye açısından gerekse dünya açısından önemli bir balık türüdür. Her geçen gün Türk somonunun üretilmesinde daha fazla katkı sağlanması ve vatandaşımızın daha fazla bilinçlenmesi için bu çalıştay önem arz edecek” şeklinde konuştu.

Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Turan, “Türk somonu, hepimizin bildiği gibi büyük gökkuşağı alabalığı ile ilgili olarak şu anda Türkiye markası ve gelecekte de dünya markası olma yolunda ilerliyor. Ülkemizde hem yetiştiricilik hem avcılık yoluyla elde edilen gelirin son yıllarda hem üretim hem ihracat miktarı olarak artmasında çok önemli bir paya sahip. Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliğinin bizden Türk somonuna dair yapmak istedikleri bilimsel araştırmaları planlayıp ortaya koyarak birlikte hem yeni ürün geliştirme hem balığımızı daha iyi nasıl tüketebiliriz bunları değerlendiriyoruz” dedi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, konuşmasında Türk somonunun diğer somon üretici ülkelerin arasına hızlı giriş yaptığını ve ciddi ihracat kapasitesine ulaştığını belirterek, “Geçen ayın rakamlarıyla neredeyse 200 milyon dolar civarında ihracat yapılan, çok kısa bir süre içerisinde 1 milyar dolar sadece bu bölgeden ihracat yapabileceğimiz büyük bir sektör oluştu. Dünyada zaten levrek ve çipurada bir numara olduğumuz gibi, alabalıkta dünyada ikinci sırada olduğumuz gibi Türk somonunda da ismimizi yazdırmış ülkeler arasına girdik. Bunu hep beraber başardık, hocalarımız ile girişimcilerimiz olmasaydı ne kadar yapılabilirdi” ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Minoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun, sektör temsilcileri, akademik ve idari personel katıldı.