Bilim adamaları Tepehan köyündeki 35 dönümlük zeytin bahçesini inceliyor

HATAY (İHA) – Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, 5 kişilik ekibi ile birlikte yüzyılın felaketinde Hatay’ın Altınözü ilçesi bağlı Tepehan köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan bölüp oluşan 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki çukur üzerinde çalışmalara başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Tepehan köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan bölüp oluşan 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki çukur üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Yüzyılın felaketinde Hatay’ın Altınözü ilçesi bağlı Tepehan köyünde ki zeytin bahçesinde meydana gelen hasar, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Depremin etkisi ile birlikte oluşan dev yarıklarda inceleme yapmak üzere bölgeye giden Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek ve 5 kişilik ekibi yaptıkları incelemeler sonucunda ilk belirlemelere göre 50 yılda oluşabilecek heyelanın depremin etkisi ile açığa çıkan enerji ile bir gecede gerçekleştiğini açıkladılar. İnceleme yapan ekip, fay hattının kırılması sonucu oluştuğu sanılan dev çukurların aslında deprem esnasında ortaya çıkan yüksek enerji sonucunda oluşan heyelandan kaynaklandığını belirtiler. Deprem ile birlikte açığa çıkan enerjinin zemini duyarsız hale getirmesiyle heyelanın oluştuğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, “Depremlerden sonra arazilerde oluşan deformasyonları belirlemek üzere ekibimizle birlikte araziye geldik. Arazi gözlemlerini yapıyoruz. Tepehan köyü civarında depremle birlikte fay ile meydana gelen büyük bir yarık gündem olmuştu. Fay hattının burada yüzeyi parçaladığı ifade edilmişti. Saha gözlemleri yaptık. Santimetre hassasiyeti ile yüzey modelleri oluşturacağımız dron görüntüleri aldık. Bununla beraber laboratuvarda incelenmek üzere zemin özelliklerini belirleyecek malzemelerde aldık. İlk tespitimiz karışık bir heyelan modelinin burada oluştuğu yönünde. Zeminde çok kalın kil ve mağ malzemesi var. Yaklaşık 50 metrede su tabakası var bunla bir araya gelince çok yavaş gelişmesi gereken bir heyelan deprem ile birlikte açığa çıkan yüksek enerji ile 50 yılda gerçekleşebilecek enerji bir gecede gerçekleşti. Bu tamamen deprem ile birlikte açığa çıkan enerjinin zemini duyarsız hale getirmesiyle oluşan bir heyelan” dedi.