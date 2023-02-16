Bilgi: "Hep beraber yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz"

Deprem bölgesine jeneratör, araç ve ekip desteği sağladıklarını açıklayan YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Ülkemizdeki herkes gibi bu zor günlerde biz de var gücümüzle çalışıyor ve hep beraber yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin hemen ardından Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), deprem bölgesine 20 jeneratör, 1 adet sepetli kamyon, 2 adet kamyon vinç, 17 araç ve 38 kişilik teknik ekip gönderdi.

6 Şubat Pazartesi meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında YEDAŞ harekete geçti. Afet bölgesine giden destek ekibi, AFAD ve bölgedeki elektrik dağıtım şirketi ile organize olarak sahadaki sorunları çözmek için çalışmalar yapan YEDAŞ, elektrik enerji arzını sağlamak için çalışmalar yürüttü. Toplanma merkezlerini ve sokak aydınlatmalarını kontrol ederek tamamının onarımlarını sağlandı.

"Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz"

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının enerji ihtiyacına destek olabilmek adına jeneratörlerin hızlıca ulaştırılması ve aktif hale getirilmesi, bölgedeki çalışmalar için de son derece önem taşımakta olduğunu belirten YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Ülkemizdeki herkes gibi bu zor günlerde biz de var gücümüzle çalışıyor ve hep beraber yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hepimizin derin bir üzüntü içinde olduğu bu dönemde gördüğümüz yardımlaşma çabaları ve fedakarlıklar, bu felaketin de üstesinden gelebileceğimize dair umutları yeşertiyor. İlk günden beri takipte olduğumuz bölgeye desteklerimiz sürüyor ve sürmeye de devam edecek. Yardımlaşmanın kıymetli olduğunu YEDAŞ ailesi olarak bizler biliyoruz" şeklinde konuştu.

İkinci ekip de yola çıktı

İkinci ekibin de yola çıktığını belirten Müdür Bilgi, “Gece-gündüz demeden bu zorlu günlerde tüm yaraları sarana kadar hepimiz seferber olmuş durumdayız. Ekiplerimiz sahada elektrik arıza ve onarım çalışmalarına destek vermeye devam edecek" diye konuştu.