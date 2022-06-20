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Bilecik’te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara sebep oldu.

Çevre 20.06.2022, 16:23
Bilecik’te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara sebep oldu.

İlçenin Geçitli Köyü’nde 20 dakika yağan ceviz büyüklüğünde dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi. Köy meydana yağan yağmurdan adeta göle dönerken, seralarda ceviz büyüklüğünde yapan doludan nasibini aldı. Geçitli Köyü Muhtarı İsmail Pazvant, çiftçinin zarının çok olduğu söyleyerek, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilerin köylerine geleceğini hasar için incelemelerde bulunacağı söyledi.

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