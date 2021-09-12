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Bıldırcın yakalamak için 100 metrelik kaçak ağ çektiler

Elazığ’da bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve bıldırcın yakalamak için kaçak olarak kurulan 100 metrelik ağ ele geçirildi.

Çevre 12.09.2021, 17:17
Bıldırcın yakalamak için 100 metrelik kaçak ağ çektiler

Elazığ’da bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve bıldırcın yakalamak için kaçak olarak kurulan 100 metrelik ağ ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine bağlı ekipler, av koruma kontrolü kapsamında sahada çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bıldırcın sesi çıkaran bir adet elektronik cihaz ve bıldırcın yakalamak için kullanılan 100 metrelik kaçak ağ tespit edildi. Ekipler cihaz ve 100 metrelik kaçak ağa el koyarken, canlı olarak yakalanan 3 bıldırcın kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.


Ekipler cihaz ve kaçak ağ kuran kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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