Bilbilan Yaylası Eylül ayında kar altında

Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesi arasında, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Ardahan ile Artvin´in Ardanuç ilçesi arasında bulunan Bilbilan Yaylası da karla kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yaylada, doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.