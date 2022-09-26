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Bilbilan Yaylası Eylül ayında kar altında
Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesi arasında, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası, yağan karla beyaza büründü.
Çevre 26.09.2022, 10:07
Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesi arasında, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası, yağan karla beyaza büründü.
Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Ardahan ile Artvin´in Ardanuç ilçesi arasında bulunan Bilbilan Yaylası da karla kaplandı.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yaylada, doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
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