banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor
İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor
Gaziantep’te ikinci pitbull vakası
Gaziantep’te ikinci pitbull vakası
Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı
Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı
Almanya’da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı
Almanya’da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı

Bıkmadan, usanmadan hastaneye tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topluyor

Gümüşhane’de yaşayan 67 yaşındaki Servet Şenel, torunuyla tekerlekli sandalye almak için başladığı mavi kapak toplama işini 2,5 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Çevre 02.01.2022, 09:06
Bıkmadan, usanmadan hastaneye tekerlekli sandalye almak için mavi kapak topluyor

Gümüşhane’de yaşayan 67 yaşındaki Servet Şenel, torunuyla tekerlekli sandalye almak için başladığı mavi kapak toplama işini 2,5 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Şehir dışına çıktığında bile çevresinde rastladığı kapakları toplayan ve kentte kapak toplamak için 10 kilometrelik bir alanı sürekli yürüdüğünü dile getiren Şenel, artık hayatının bir parçası olan kapak toplama işini gücü yettiğince yapmaya edeceğini söyledi.

Hasanbey Mahallesi’nde yaşayan Şenel, torunuyla başladığı mavi kapak toplama işinde bugüne kadar 6 çuval mavi kapak biriktirdi.

Kapak toplamaya ilk olarak torunun isteğiyle kendi evlerinde kalan kayınvalidesine tekerlekli sandalye almak için başlayan Şenel, kayınvalidesinin vefat etmesinden sonra kapak toplama işini bırakmadı.

Şenel, 2,5 yıl boyunca şehir dışına gittiğinde bile kapak toplamaya devam etti. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Mescitli köyüne kadar kahvehanelerden, esnaflardan, sokaklardan ve yol kenarlarından topladığı mavi kapakları biriktiren Şenel, artık hayatının bir parçası haline gelen mavi kapak toplama kampanyasıyla engelli vatandaşlara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kentte bulunan birçok kıraathaneye mavi kapak toplanması için bidon asan ve her gün kilometrelerce yol yürüyen Şenel’in mavi kapak toplama azmi de vatandaşlar tarafından takdir ediliyor.

“Bacaklarım tuttuğu sürece toplamaya devam edeceğim”

Kapak toplama işine kendi evinde kalan kayınvalidesine tekerlekli sandalye almak için torunuyla başladığını anlatan Şenel, “Kayınvalidem vefat ettikten sonra torunum toplama işini bıraktı ama ben 2,5 yıldır devam ediyorum. Cumhuriyet Caddesinden başlıyorum Mescitli’ye kadar gidiyorum, oradan dönüyorum yolun kenarlarından ne kadar kapak varsa topluyorum. Topladığım kişilere ‘ben bu kapakları toplayıp hastaneye sandalye alacağım’ diyerek topluyorum. Çoğu arkadaş iyi destek oldu fakat bazıları buna sıcak bakmadı. Ben yılmadım ve tam 6 çuval mavi kapak topladım. Hem kapakları topluyorum ve hem de spor yapıyorum. Her gün yürüyüş yapıyorum. Gençlere içtiğiniz suların kapaklarını bir yerde biriktirin birilerine verin diyorum” dedi.

Gümüşhane’de çok kapak toplayan olduğunu, amaçlarının hastaneye daha çok sandalye almak olduğunu kaydeden Şenel, “Ben herkese bilhassa esnaflara, kahvecilere, lokantacılara bu kapakları toplasınlar diyorum. Bir kutuya koysunlar aynı zamanda plastik için geri dönüşüm oluyor. Bu iş için duyarlı olalım. Her şeyi devletten beklemeyelim. Madem bu kapaklar bir işe yarıyor o zaman biz de toplayalım. Bu kapakları toplayanlara sesleniyorum eğer bunu bilip bir yere gönderecekseler ben her zaman hazırım” diye konuştu.

Hedefinin gücü yettiği kadar kapak toplamak olduğunu vurgulayan Şenel, şunları söyledi: “Ben bu kapakları gücüm yetene kadar, bacaklarım tuttuğu kadar her gün toplayacağım. Hiçbir zaman bırakmayacağım. Ben İstanbul’a gittim orada da kapak topladım. Nereye gidersem gideyim, içtiğim suyun kapağını ve gördüğüm kapakların hepsini topluyorum. Hiçbir zaman bırakmayacağım.”

“Her gün dünyanın şişesini çöpe atmak yerine toplamaya başladık”

Şenel’in kapak aldığı otogardaki kafe işletmecisi Soner Koç ise “Servet Şenel amcamız pandemiden sonra gelip gitmeye başladı kapak sormaya başladı benim de bir küçük elemanım vardı yeğenim daha doğrusu yardıma geliyordu bizimde aklımızda vardı ama şimdiki gençlerin akılı daha ilerde abi neden kapakları toplamıyoruz her gün dünyanın suyunu çöpe atıyoruz kapaklar hep çöpe gidiyor bir kutu koyalım biz de toplayalım dedi, öyle başladık. Amca da hemen hemen ayda bir kere gelip kapakları alıp gidiyordu böyle başladık bu işe” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8