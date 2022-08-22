banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı

Bıçak gibi keskin dişli Müren balığını elleriyle besledi

Antalya’da su altı dalışı yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen Müren balığını dondurulmuş hamsiyle besledi. O anlar su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Çevre 22.08.2022, 12:06
Bıçak gibi keskin dişli Müren balığını elleriyle besledi

Antalya’da su altı dalışı yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen Müren balığını dondurulmuş hamsiyle besledi. O anlar su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Su altı dalışları ve çektiği görüntülerle bilinen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı açıklarında dalış gerçekleştirdi. Kayalık alanda Müren balığıyla karşılaşan Gökoğlu, yanında getirdiği 3 tane dondurulmuş hamsi balığını eliyle Müren balığına verdi. Saldırganlığı ve keskin dişleriyle bilinen Müren balığı, kendisine sunulan ziyafeti geri çevirmeyerek hamsileri yedi.

O anlar, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu