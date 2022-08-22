Bıçak gibi keskin dişli Müren balığını, dondurulmuş hamsiyle besledi

Antalya’da sualtı dalışı yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişlere sahipliğiyle bilinen Müren balığını dondurulmuş hamsiyle besledi. O anlar sualtı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sualtı dalışları ve çektiği görüntülerle bilinen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı açıklarında dalış gerçekleştirdi. Kayalık alanda Müren balığıyla karşılaşan Gökoğlu, yanında getirdiği 3 tane dondurulmuş hamsi balığını elliyle Müren balığına verdi. Saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişlere sahipliğiyle bilinen Müren balığı, kendisine sunulan ziyafeti geri çevirmeyerek hamsileri yedi.

O anlar sualtı kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.