banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Biberonla besleyip, yetkililere teslim etti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Emre Yüce, ormanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı biberonla besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Çevre 02.06.2022, 15:55
Biberonla besleyip, yetkililere teslim etti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Emre Yüce, ormanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı biberonla besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Karabük Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Emre Yüce, ilçeye bağlı Ovacuma köyü ormanlık alanında bitkin halde bulduğu yavru karacayı evine götürdü. Yüce yavru karacayı biberonla süt verip beslerken, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Gelen ekipler tarafından teslim alındıktan sonra bakımı ve beslemesi yapılan yavru karaca, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Yorumlar (0)
27°
açık