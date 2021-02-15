Beytüşşebap’taki dev menderesler havadan görüntülendi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde eksi 30 derecede buz tutan dere yatakları, havaların ısınmasıyla çözüldü. Kar yığınları arasında yılan gibi kıvrılan dev menderesler, tüm ihtişamlığı ile havadan görüntülendi.

Şırnak, Van, Hakkari üçgeninde bulunan 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kış aylarında buz tutan dere yatağı havaların ısınmasıyla çözüldü. Beytüşşebap ilçe merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada oluşan menderesler havadan görüntülendi. Bir zamanlar teröristlerin kol gezdiği ve kamp alanı olarak kullandığı yaylada askeri üs bölgesinin kurulmasıyla bölge teröristlerden temizlendi. Doğa fotoğrafçıları da her dönem yaylaya akın etmeye başladı. Yüksek rakımlı alanda yılan gibi kıvrılan menderesler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Menderesler, tüm güzelliği ile havadan görüntülendi.