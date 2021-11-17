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Beytüşşebap’ta tozlu yollar tarihe karışıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın projeleri bir bir hayata geçiyor. Toz ve çamurdan geçilmeyen grup köy yolları asfaltlanıyor.

Çevre 17.11.2021, 09:48
Beytüşşebap’ta tozlu yollar tarihe karışıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın projeleri bir bir hayata geçiyor. Toz ve çamurdan geçilmeyen grup köy yolları asfaltlanıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) projeleri sayesinde vatandaşlar rahata kavuşuyor. İlçe kaymakamlığına bağlı Mezra, Gökçe, Taşkıran, Çığlıca, Dağaltı, Ilıcak ve Cevizağaç grup köy yollarını bağlayan 6 kilometrelik kaplıca yolu asfaltlanıyor. Yapılan bu yatırım sayesinde yıllardır toz ve çamurdan geçilmeyen yolların yerini sıcak asfalt aldı. İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz’un bizzat takip ettiği ve her gün denetim yaptığı yolun yüzde 80’i tamamlandı. 5 gün sonra bitmesi planlanan yol Sinekli Meydan köyüne kadar geldi. İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, ilçeye yakışır bir yol yaptıklarını belirterek, "Kaymakamlığımız ve Köylere Hizmet Götürme Birliği projesi kapsamında bu sene yaptığımız asfalt yolumuzun çalışması devam ediyor. İnşallah bu hafta içerisinde bitecek. Bittiğinde ilçe merkezinden Ilıcak köyümüze kadar 6 kilometrelik bir yolumuz asfaltlanmış olacak. Bu sayede hem Ilıcak, Cevizağaç köyümüz hem Mezra, Gökçe, Çığlıca köylerimiz aynı zamanda ilçemiz için büyük önem verdiğimiz zümrüt kaplıcalarımız bu yollardan faydalanacak. Ayrıca YİBO bölgemizde yeni açılan yüzme havuzu ve yeni yapılan gençlik merkezi için önemli bir yol olacak. Yapılan bu yolun ilçemize şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kato Dağı eteklerinde köylerde huzur ve güvenlik sağlandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuşan bölgelerde kaymakamlık dev hizmetleri yaptı. Bir çok yol yapıp asfaltlayan Kaymakam Uğuz, grup köy yollarında yıl sonuna kadar bütün eksiklikleri gidereceklerini kaydetti.

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