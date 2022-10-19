Beytüşşebap’ta kartpostallık sonbahar manzaraları

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sonbahar aylarında sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beytüşşebap ilçesinde sonbaharın gelişiyle beraber sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yeşilöz Yaylası ve Kato Dağı’ndan beslenen Habur Çayı kenarındaki söğüt ve ceviz ağaçları havaların soğumasıyla yaprak dökmeye başladı. Dökülen ve sararan yapraklar, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Doğa fotoğrafçısı Serdar Gökçe, ilçede sonbaharın gelişiyle beraber güzel yerleri fotoğraflamak istediğini söyledi. Dere kenarındaki söğüt ağaçlarının kartpostallık görüntü oluşturduğunu ifade eden Gökçe, bütün doğaseverleri buralara davet ettiğini kaydetti.