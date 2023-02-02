Beytüşşebap’ta kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, yol açma çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası kapanan yollar dozerlerle açılıyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgelerde ekiplerin kar mücadelesi sürüyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aralıksız yağan kar yağışı ekiplerin çalışmalarında aksaklıklara neden oldu. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerindeki yolları açık tutmak için dozerlerle çalışan özel idare ekipleri, günlerdir karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Beytüşşebap İlçe Özel İdare Şefi Cihat Akdağ, verdiği bilgilerde, günlerdir karla mücadele ettiklerini kaydetti. Bölgenin karlı bir bölge olduğunu ve her ay karla mücadele etiklerini aktaran Akdağ, “Son günlerde kar şiddetini arttırdı. Kapalı köy yollarımız yok çok şükür. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışarak yolları açıyor. İnşallah kaymakamlığımız ve valiliğimizin emirleri istikametinde çalışmalarımız devam edecektir.’’ dedi.