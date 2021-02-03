Beytüşşebap’ta binlerce ton kar taşındı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. Çetin geçen kış aylarında ilçe merkezinden binlerce ton kar kütlesi kamyonlarla taşındı.

AK Partili Beytüşşebap Belediyesi, gece gündüz çalışarak halkın hizmetinde olmaya devam ediyor. Kış aylarının sert geçtiği ilçede karla mücadele devam ediyor. Ekipler 4 kamyon ve 3 iş makinasıyla ilçe merkez çarşısı ve ara sokaklarından topladıkları binlerce ton kar kütlesini ilçe dışına çıkarırken, buz tutmuş yaya geçitleri ve ana caddeler de tuzlandıktan sonra temizleniyor. Hummalı bir şekilde çalışan belediye ekipleri kar nöbeti tutuyor.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, kaymakamlık, belediye ve karayolları ekipleriyle koordineli bir şekilde hareket ettiklerini söyledi. Başkan Aşan, "Bu sene çok yoğun bir kar yağdı. 4 kamyonla günde 200 ton kar taşıyoruz. Mahalle araları ve ana caddelerde karla mücadelemiz sürüyor. Karla mücadelemiz devam edecek. Karayolları ve İlçe Özel İdare ekipleri ile koordineli hareket ediyoruz. Tuzlama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.