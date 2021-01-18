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Beytüşşebap beyaz gelinliğini giydi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren yağar kar, kenti beyaza bürüdü.
Çevre 18.01.2021, 12:42
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren yağar kar, kenti beyaza bürüdü.Beytüşşebap’ta dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar, kentte hayatı felç etti. Kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İlçe Özel idare ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.
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