Beyşehir’de Türkiye Çevre Haftası kutlamaları

Türkiye Çevre Haftası Konya’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Konya İl Müdürlüğü tarafından Beyşehir ilçesindeki Sevgi Adası’nda hafta çerçevesinde etkinlikler düzenlendi. 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlarımız anısına saygı çelenginin protokol tarafından kıyıda Beyşehir Gölü sularına bırakılması sonrasında başlayan etkinlikte kürsüye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürü Hülya Şevik, Türkiye’de 2022 yılından itibaren Dünya Çevre Günü olarak kutlanan 5 Haziran gününü içine alan haftanın Çevre Haftası olarak kutlanmaya da başlandığını hatırlatarak, “Bunun amacı, daha geniş kitlelere, daha geniş zamanlarda ulaşabilmek, çevre bilincini ve farkındalığı hem öğrencilerimize, hem de halkımıza daha uzun sürede vermek ve bu bilinci oluşturmaktır” dedi.

"Elimizden geldiğince kurumlar olarak üzerimize düşen görevleri yapacağız"

1 Haziran’dan bu yana etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Şevik, etkinliklerin 9 Haziran tarihine kadar süreceğini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gençlerimizin daha yaşanabilir bir dünyada, daha yaşanabilir bir dünyaya kavuşması için hepimizin üzerine düşen görevler var. Biz bu görevlerin bilincindeyiz. Çocuklarımızın da bu bilinçle yetişmesini ve bunu farkındalık haline getirip davranış haline getirip bu şekilde yetişmelerini itiyoruz ve gençlerimize ve çocuklarımıza da gerçekten güveniyoruz. Bu senenin teması; ‘Temiz Deniz ve Temiz Dünya’. Bu sloganla birlikte Beyşehir’i tercih ettik. Geçtiğimiz yıllarda önceki Bakanımız Murat Kurum’un da destekleri ile büyükşehir belediyemizin yürütmüş olduğu bir proje çerçevesinde Beyşehir Gölü’nde hayalet ağların temizliği gerçekleştirildi. Bununla ilgili pek çok çalışma yapılacak ve yapılmaya da devam ediliyor. Elimizden geldiğince kurumlar olarak üzerimize düşen görevleri yapacağız. Burada yaşayan insanlar olarak burada yaşayan halk olarak gölün korunması ve kullanılması, bu dengenin sağlanması açısından hepimizin üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Birlikte yaşadığımız bu güzel dünyamız artık alarm vermeye başlamıştır"

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da konuşmasında, günümüzde insan faaliyetleri sonunda çevreyi olumsuz etkileyen birçok olumsuz sonuçla karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek, “İçinde yaşadığımız çevrenin kıymetini maalesef bilememekteyiz. Aşırı plastik kullanımı, hayvansal ve tarımsal ilaçların bilinçsizce kullanımı, su kaynaklarının bilinçsizce kullanımı ve atmosferdeki sera gazlarının artması, küresel ısınma problemleri ile birlikte yaşadığımız bu güzel dünyamız artık alarm vermeye başlamıştır” ifadelerine kullandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, dünyada içilebilir niteliği olan Beyşehir Gölü’nün hep birlikte korunması gerektiğine dikkati çekerek, “Göz bebeğimize bakar gibi bakmak, bu güzel doğayı yarınki nesillerimize, yavrularımıza emanet taşıdığımızın bilinciyle hep beraber korumak ve bizden sonrası nesillere de bu güzelliği intikal ettirmek boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Öğrenci gruplarının çevresel mesajlar verdiği dövizler taşıdığı etkinlikte, halk oyunları gösterilerinin ardından öğrenciler haftanın önemine ilişkin şiirler okudu. Etkinlikler, öğrencilerin göl kenarındaki bisiklet yolunda pedal çevirmesi ve protokolün de öğrencilerle birlikte çevre temizliği yapmasının ardından devam etti. Program yat gezisi ile sona erdi.