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Beyşehir Gölü’nü besleyen akarsular da yağış bekliyor

Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü gibi Konya’nın Beyşehir ilçe sınırları içerisindeki gölü besleyen akarsular da yağış bekliyor.

Çevre 24.12.2020, 13:21
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Beyşehir Gölü’nü besleyen akarsular da yağış bekliyor

Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü gibi Konya’nın Beyşehir ilçe sınırları içerisindeki gölü besleyen akarsular da yağış bekliyor.

Bu yıl yaşanan kuraklık, tarımsal sulamanın olumsuz etkileri, buharlaşma ve gölü besleyen kaynakların kurumasından kaynaklı olarak Beyşehir Gölü su seviyesinde önemli düşüşler baş gösterdi. Su seviyesinin oldukça düşmesi nedeniyle kıyılarda 100 metrenin üzerinde su çekilmeleri yaşandı. Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, kış mevsiminin gelmesine rağmen bu yıl bir türlü düşmeyen yağışlar nedeniyle su seviyesi oldukça düşen Beyşehir Gölü’nün zor günler yaşadığını söyledi. Beyşehir Gölü’nü besleyen akarsuların da yağış olmamasından dolayı olumsuz etkilendiğini ve birçok kaynağın ya tamamen kuruduğunu ya da su debisinin oldukça düştüğünü vurgulayan Tan, bu kaynaklardan bir tanesinin de Akçabelen Mahallesi’nde bulunan Çiftlik bölgesindeki Güvren Deresi olduğunu belirtti. Tan, tamamen kuruyan derenin de benzerleri gibi yağışları beklediğini dile getirdi. Akçabelen Mahalle sakinlerinden Selman Sayın da, bahar ve yaz dönemlerinde mesire ve piknik alanı olarak da kullanılan alana soğuk sularıyla hayat veren Güvren Deresi’nin bu yıl yaz mevsiminin sonlarında susuzluktan kuruduğunu belirtti. Aynı zamanda Beyşehir Gölü’nü besleyen önemli su kaynaklarından bir tanesi durumunda alan derenin her yıl sonbahar mevsiminde kuruduğunu hatırlatan Sayın, Kasım ve Aralık döneminde gelen yağışlarla birlikte yeniden akmaya başladığını vurguladı.

Yörenin en güzel mesire alanlarından birisi olan ve bahar ve yaz döneminde muhteşem tabiatı ile çok sayıda ziyaretçi de çeken Güvren Deresi’nin bu yıl yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilendiğini belirten Sayın, şöyle konuştu:

"Bu yıl, yağışların Aralık ayının sonlarına gelinmesine rağmen olmaması nedeniyle deremiz tamamen kurudu ve üzerinde insanlar gezinti yapmaya başladı. Yeraltı su kaynakları ve pınarlarıyla yaşam bulan Güvren Deresi suları Beyşehir Gölü’ne kadar ulaşarak Türkiye’nin en büyük tatlı su gölüne hayat veren bir akarsuyumuzdur. Ancak, bu yıl yaşanan kuraklık sularının tamamen tükenmesine yol açtı. Dere üzerinde artık taşlar ve yosunları görebiliyorsunuz. Burası bahar ve yaz döneminde buz gibi ve gürül gürül akan sulara sahip oluyor. Kış mevsimi geldi ama hala yağışlar gelmedi. Yağışların gelmesiyle birlikte yeniden eski günlerine döneceğine inanıyoruz. Güvren Deresi gibi Beyşehir Gölü’nü besleyen birçok kaynağın da bu yıl yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilendiğini ve benzer durumlarda olduğunu duyuyoruz. Gözümüz bugünlerde gelecek yağışlarda."
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