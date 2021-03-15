Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı başladı

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Konya’nın Beyşehir Gölü’nde balık neslinin korunabilmesi amacıyla üç ay boyunca devam edecek su ürünleri avlanma yasağı başladı.

15 Mart’tan itibaren başlayan av yasağı 16 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek. 15 Mart’ta, su ürünleri avlanma yasağının başladığı iller arasında Konya’nın yanısıra, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Zonguldak da yer alıyor. Av yasağı başlayan illerin göl ve gölet gibi iç sularında yasak üç ay boyunca devam edecek. Bu kapsamda, sazan, kafide, sıraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer türler de avlanamayacak.

Öte yandan, Beyşehir Gölü’nde yasağın başlaması dolayısıyla balıkçılar son kez avlanmaya çıktı, ağlara vuran balıklar toplanarak kıyıya götürüldü. Yasak nedeniyle "paydos" diyecek olan balıkçılar, teknelerini Jandarma Burnu mevkiindeki balıkçı limanına park etti. Balıkçılar, ağ ve av malzemelerini toplayarak evlerine götürmeye başladı. Bazı balıkçılar ise teknelerini göl sularından çıkarıp evlerine çekti. Yasak dolayısıyla gölde üç ay boyunca balık avı yapılamayacak. Yasak dönemde denetimler daha da sıklaştırılarak kaçak balık avının önüne geçilecek.

“Balık neslinin azalmasıyla birçok meslektaşım farklı mesleklere girdi”

Beyşehirli balıkçı Hasan Karakoyunlu, geride kalan balık av dönemini değerlendirirken, "Bu sene av dönemi hiç iyi değildi, balık yok ve bitik. Arkadaşlarımız 3 bin metre göle ağ atıyor, bu kadar ağda çıkan balık 4 veya 5 kilo. Yakıt parasını dahi karşılamıyor" dedi. Başlayan yasak dönem nedeniyle balıkçıların üç ay sürecek bir tatil dönemine girdiğini anlatan Karakoyunlu, 4-5 yıldır balıkçılık yaptığını vurgulayarak, balık neslinin azalması nedeniyle birçok meslektaşının farklı mesleklere girdiğini belirtti. Gölde yasaklara uyulmasını da isteyen Karakoyunlu, özellikle elektroşok yöntemiyle yapılan avcılığa sıkı denetim getirilmesini talep etti.

“Sazan yok, levrek çok nadir çıkıyor”

Balıkçı Öcal Yaşar da sezonu kapattıklarını belirterek, "Teknemde son avını yaptığımız Çin sazanlarını temizleyip yiyeceğiz. Başka balık yok, şok yapıyorlar, gölü mahvettiler, bitirdiler. Sazan yok, levrek çok nadir çıkıyor, Çin sazanı bu sene de fazla yok. Avcılığın tadı tuzu kalmadı. Ben yasak dönemde Antalya’ya gideceğim, otelde çalışacağım ama meslektaşlarımın Allah yardımcısı olsun, üç ay boş yatacaklar, pandemi de var. Kolay değil onlar için" diye konuştu.

Yaşar, sezonun kapanması nedeniyle gölden ağları çıkarıp çuvallara doldurup bohçaladıklarını vurgulayarak, "Evimize götüreceğiz, teknemizi ise Jandarma Burnundaki limana koyacağız" dedi.

Balıkçı İbrahim Kılınçaslan ise, Beyşehir Gölü kıyısında bir balıkçı limanı olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını belirterek, "Beyşehir merkezde bir balıkçı limanı yapılmasını istiyoruz. Kayıklarımız yıpranıyor, zaten para kazanamıyoruz, bir de kayık masrafı çıkıyor. Nereye yapılırsa yapılsın ama bir liman istiyoruz balıkçılar olarak. Hem bu kayıklarımızın tamiri ve bakımı için de çok gerekli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Beyşehir Gölü’nün endemik ve kaybolmaya yüz tutan önemli türleri arasında yer alan yağ balığının da 1 Eylül 2020-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında amatör ve profesyonel olarak avlanmasının ilgili tebliğler gereği tamamen yasak olduğu kaydedildi.