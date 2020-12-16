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Beyşehir Gölünde su seviyesi azalıyor

Konya’nın Hüyük ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, bilinçsiz tarımsal sulamanın bırakılmasını belirterek, “Anadolu’nun en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü, biz bu kafayla gidersek bitmek üzere” dedi.

Çevre 16.12.2020, 13:19
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Beyşehir Gölünde su seviyesi azalıyor

Konya’nın Hüyük ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, bilinçsiz tarımsal sulamanın bırakılmasını belirterek, “Anadolu’nun en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü, biz bu kafayla gidersek bitmek üzere” dedi.

Beyşehir Gölüne kıyısı bulunan Hüyük ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, gölden bahar ve yaz dönemlerinde tarımsal sulama için yapılan vahşi sulama yöntemlerinin terk edilmesi gerektiğini savunurken, tarımsal sulamada bir an önce kapalı devre sisteme geçilmesi gerektiğini söyledi. Beyşehir ve Hüyük ilçelerinin yanı başındaki bu önemli tatlı su havzasından yeterince yararlanamadığını, gölden alt kottaki kilometrelerce ötedeki bölgelerin yararlandığına dikkat çeken Şahin, “Hüyük ve Beyşehir, Beyşehir Gölümüzün başında. 1071’den beri 9 asırdır biz bu gölün etrafında yaşayan insanlarız. Fakat, gölümüzden yeterince faydalanamıyoruz. Bölgemizde belki 40 bin hektarlık bir alan vardır sudan faydalanması gereken. Toplam 13 bin hektar sudan, gölden faydalanan bir alan var” diye konuştu.

Beyşehir Gölü’nün Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle su seviyesinin daha iyi noktalarda olması gerekirken bu yıl tam tersine bir durumun yaşandığına da değinen Şahin, bölgenin tarımsal sulamadan yeterince faydalanamamasının yanı sıra, bazı sıkıntılarla da baş başa kaldığını savundu. Şahin, şunları kaydetti; “Beyşehir Gölü’nün en iyi olması, dolu olması gereken bir noktadayız, gölün dibindeyiz. Gölden zaten yıllardır yeterince faydalanamadığımızı söyleye söyleye vatandaşımız da artık bıkkınlığa uğradı. Örnek, Beyşehir’in Karadiken Mahallesi var, göle bir metre kot yüksekliği var göl sularından faydalanamaz. Ama 150 kilometre ileride ilçelerimiz var faydalanır, bu bir akla zarar değil mi? Veyahut da Hüyük bölgesinde su taşar, kenarındaki tarla sahiplerinin ekim biçim alanları su altında kalır, Haziran’da su çekilir bu sefer balık larvaları orada kalır, ölür veya sivrisinek ürer, orada saz çıkar, sazlık olur, kamışlık olur yani çilesini çeken bir bölge var. Ama yeterince faydalanamayan insanlar var. Bu konuyu ilgililerin kesinlikle bir gündeme almasını oturup bu işi en makul nasıl çözebiliriz, hem de gölümüzü koruyup gelecek nesillerimize nasıl aktarırız, bugün için tarıma biz bunu en elzem nasıl veririzi konuşması lazım. Şu an sulama teknolojisinde Türkiye çok ileri, kapalı devre sulamada, suyu dağların ötesine aşırmada, tepeleri aşırmada, alana yaymada, yani bunları bizim dışarıdan bir teknolojiye getirmeye, şuna buna, ithal etmemize de gerek yok. Biz, bunu beceririz yeter ki bu işe emek verelim.”

Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, Beyşehir Gölü’ndeki su seviyesinin aşırı düşmesinin yaz döneminde buharlaşma kayıplarının daha da artmasına yol açtığını, bu nedenle göldeki doluluğun korunmasının akılcı ve tasarruflu tarımsal sulamadan geçtiğini, bu sebeple günümüzde uygulanan vahşi sulama yöntemlerinden bir an önce kurtulmak gerektiğini sözlerine ekledi.
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