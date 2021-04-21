Beyşehir Gölü’nde sakar mekeler kuluçkaya yattı

Türkiye’nin sınırları itibariyle ikinci büyük milli parkı durumunda olan Beyşehir Gölü Milli Parkı’nı yıl boyu yaşam alanı olarak seçen türlerden sakar mekeler, ilkbahar döneminin gelmesiyle birlikte başlayan üreme mevsimi nedeniyle kıyılarda kuluçkaya yattı.

Sakar mekeler, gölün kıyı kesimlerinde bitki örtülerinden yuva oluşturabilmek için mesaiye başlarken, yapımı tamamlanan yuvalarda dişiler kuluçkaya yattı. Beyşehir Gölü’nün kıyıları ve sazlık kesimleri son yıllarda çok sayıda sakar meke için yaşam alanı haline dönüştü. Sakar mekeler, gölde popülasyonu en fazla ve en yoğun olan su kuşları türlerinden birisi olarak gözleniyor. Korona virüs önlemleri kapsamında özellikle hafta sonu günlerinde vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından oluşan sessizlik, sakar mekelerle birlikte diğer türlerin de daha rahat bir üreme dönemi geçirmesine imkan sağladı. Bu nedenle, Beyşehir ilçe merkezindeki göl kıyıları çok sayıda kuluçkaya yatan sakar mekelerin bulunduğu yuvalarla doldu. Mayıs ayında yumurtadan çıkması beklenen yavrularla birlikte kıyılarda sakar meke popülasyonunun daha da yoğunluk kazanması bekleniyor.