Beyşehir Gölü’nde gün batımında sığırcıklardan gökyüzünde görsel şölen

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yüzlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde kanat çırpması görsel bir şölen oluşturdu.

Beyşehir Gölü’nde gün içerisinde ve güneşin battığı anlarda gökyüzünde buluşan kuşların birbirleriyle uyumlu hareketleri görenlerin ilgisini çekti. Grup vakti göl kıyısına kısa süreli konan yüzlerce sığırcık kuşunun daha sonra birlikte kanat çırparak yer değiştirmesi ve sazlıklar üzerinde dakikalarca hareketlerine devam etmesi kameralara yansıdı. Gökyüzünde ve sazlık alanın üzerinde adeta dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları toplu görsel şölen oluşturdu. Sazlıklar arasında toplu hareket eden sığırcık kuşlarının yakınlarında yiyecek arayışında görülen yırtıcı kuşlar da dikkatleri çekti. Göl kıyısında yürüyüş yapanlar ise sığırcık kuşlarının dansını cep telefonlarıyla kaydetti.

“Herkesin seyretmesini isterim”

Sığırcıkların dansını hem sabah erken saatlerde hem de gün içerisinde izlediğini belirten ilçe sakinlerinden Musa Şahin, “Çok güzel bir görüntü, çok güzel. Hele bu mevsimde gerçekten insana farklı şeyler yaşatıyor. Ben sabahleyin de saat 07.00’den sonra Beyşehir üzerinde de gördüm. Bir saat kadar izledim. Beyşehir Gölü üzerinde de gördüm. Herkesin seyretmesini isterim. Harika bir şey. İki üç grup böyle birleşiyorlar, ayrılıyorlar. Çok güzel, ahenkle o kadar güzel dans ediyorlar ki” şeklinde konuştu.